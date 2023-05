¿Cuál es la peor universidad del Perú?: Jóvenes sorprenden con sus respuestas

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Al momento de postular a una universidad e institución muchos jóvenes y sus padres optan por escoger a la que tenga más trayectoria y mejor reputación, así como logros educativos con sus estudiantes. Es así como un video publicado por la cuenta de TikTok, @fiorellalozanod, causó polémica entre sus seguidores.

Tiktoker buscaba conocer las opiniones de sus compañeros universitarios

En el corto video se ve cómo la joven recorre el interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para realizar una peculiar pregunta a los estudiantes de esta casa de estudios: ¿Cuál es la peor universidad del Perú para los sanmarquinos?

Ninguna institución se salvó, ya que entre las respuestas de los jóvenes estaban tanto particulares como estatales, entre ellos UTP, PUCP, Universidad San Martín de Porres, Alas Peruanas, Universidad Nacional Federico Villarreal, Juan Pablo II, UPC, Universidad de Ciencias y Humanidades, Universidad Privada del Norte, entre otras.

Los motivos que dieron para indicar que esas instituciones eran malas, son que tienen mala reputación, algunas solo necesitas pagar para mantenerte ahí. Otros indicaron que no hay una adecuada exigencia, altos precios en sus matrículas y su malla curricular no es la adecuada.

"No existe, todo depende del esfuerzo del estudiante"

Sin embargo, una sanmarquina indicó que no tenía una respuesta definida ya que depende del alumno salir adelante, no importa en qué universidad.

"Yo creo que no hay peor universidad en el Perú, porque si tu eres un buen estudiantes vas a destacar en cualquier instituto o universidad", manifestó una joven.

¿Qué comentaron los seguidores sobre el video?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia en distintas redes sociales y generó cientos de visitas, así como opiniones divididas de los usuarios de la plataforma china, popular entre los jóvenes a nivel internacional.

"La cosa no es entrar, la cosa es mantenerse", "no podemos hablar de una universidad, si es que no la conocemos como alumno", "Me encantó la respuesta de la alumna de amarillo, porque realmente lo aprendido se ve en el campo laboral", "por fin, opiniones que cuentan", "¿UPC no tiene buenas mallas? La universidad cuenta con mallas actualizadas cada año, según lo que exige la tecnología actual", "¿cómo que la PUCP?", "no podemos hablar de una universidad sino no conocemos como alumno", "jajaja ya, pero, ¿Y las huelgas?", "si en la San Marcos también apareció el escándalo de compra de vacantes", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.