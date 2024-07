Agustín Lozano se reunió con Jorge Fossati y definió si es que seguirá como entrenador de Perú

18/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La decepcionante campaña de Perú en la Copa América despertó muchas dudas alrededor de la continuidad de Jorge Fossati como entrenador del combinado nacional. Sin embargo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se pronunció respecto al futuro del técnico.

Lozano Saavedra reveló que Fossati presentó diversos argumentos para mantenerse en su cargo, y que tras un análisis exhaustivo de su plan de trabajo, se demostró que este iba de acuerdo con las expectativas del equipo de cara a las Eliminatorias.

¿Qué se decidió respecto a Fossati?

El mandamás de la FPF indicó que el técnico uruguayo tiene el deseo de consolidar a los jugadores en diversos puestos, de tal manera que se pueda construir un grupo fuerte para la próxima lista de convocados.

"Su exposición se basó en dos argumentos muy sólidos, primero en tener la oportunidad de tener juntos a todos los jugadores por un espacio considerable para él, y eso le ha dado la oportunidad de tener una idea clara de con qué jugadores contar en puestos específicos y qué jugadores puede tener en cuenta para la próxima convocatoria", comentó.

El 'Nonno' habría convencido además a la plana dirigencial presentando fundamentos de trabajo con los nuevos futbolistas. Desde lo técnico, dejó nuevamente buenas impresiones, pero esperando mejores resultados.

"Nos ha explicado algunas razones que técnicamente a nosotros nos han dejado satisfechos y tenemos la obligación de seguir exigiendo mayor trabajo, pero él está muy motivado y tiene la responsabilidad de seguir adelante. La Federación, la Junta Directiva ha decidido otorgarle la confianza y seguir respaldando el trabajo", añadió Lozano.

El balance de Jorge Fossati

Desde la llegada del extécnico de Universitario al combinado nacional, este acumuló tres victorias, dos empates y dos derrotas. Lamentablemente para Fossati Lurachi, los triunfos fueron conseguidos ante selecciones de menor nivel, como Nicaragua, República Dominicana o El Salvador.

En la Copa América, el rendimiento de Perú no fue el mejor, pues no consiguió ni un triunfo, y peor que eso, el equipo demostró un juego tan pobre que no registró goles anotados.

Es por ello que muchos hinchas de la selección comenzaron a cuestionar a Jorge Fossati como entrenador de Perú, llevando sus quejas dirigidas al presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien se reunió con el técnico para definir su futuro.