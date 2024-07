¿Regresa el 'Bombardero' a las canchas? Claudio Pizarro recibe IMPACTANTE oferta

El 'Bombardero de los Andes', Claudio Pizarro, vuelve a llamar la atención del deporte nacional tras revelarse que decidió volver a las canchas con un nuevo desafío tras la invitación del futbolista retirado Toni Kroos.

Hace más de dos años que Claudio Pizarro se retiró del fútbol profesional como en la Bundesliga con equipos como el FC Bayern Múnich y Werder Bremen, pero al parecer todo cambió y ahora estaría afrontando un nuevo desafío gracias al volante alemán y leyenda del Real Madrid, Kroos.

A través de las redes sociales se ve a Pizarro, con un buen estado físico, en un spot que anuncia su incorporación en la Icon League, la versión alemana de la Kings League.

A su vez, se reveló que Pizarro representará al equipo denominado Plyrs United junto a León Draisaitl, pero aún no se dan más detalles si logrará ser el líder (que dará indicaciones a los demás) o jugará en la cancha, en las primeras jornadas.

Asimismo, junto a él están otros destacados futbolistas como Franck Ribery y el zaguero de Real Madrid, David Alaba, además de artistas y cantantes que harían atractiva esta liga que promete sorprender a todos a nivel internacional.

Ante los desfavorables resultados que la Selección peruana tuvo en la Copa América 2024, muchos hinchas sugirieron que Claudio Pizarro sea presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Sin embargo, Francisco Bazán, analista deportivo, expresó su escepticismo sobre esa posibilidad.

Según detalló Paco, Claudio Pizarro no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como candidato, especialmente en lo que respecta a los votos de las ligas departamentales, un aspecto crucial en la elección del presidente de la federación.

"No puede. La gente repite y repite, están lanzando para que sea presidente de la Federación. Pizarro no puede, es esa una utopía (...) No porque no tenga la capacidad ni la calidad ni sea un tipazo, es porque necesita los votos de las ligas departamentales", expresó el exarquero de la 'U'.