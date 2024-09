Alexander Callens 'explota' tras ser reemplazado en el Perú vs. Colombia: Así fue su desconcertada reacción

09/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate durante el Perú vs. Colombia dejó un sinsabor, no solo entre los hinchas, sino también entre los jugadores, quienes no dudaron en quejarse por el repentino cambio a poco de ejecutarse una "pelota parada" a favor del rival. En ese sentido, se difundió un video en el que se le ve a Alexander Callens y Gianluca Lapadula reclamando por dicha situación.

Callens y Lapadula reniegan por cambio

El inesperado cambio ejecutado por Jorge Fossati, a través de su asistente técnico, Leonardo Martins, durante el Perú vs. Colombia continúa causando revuelo, sobre todo porque ello le costó la victoria y, por ende, los tres puntos que necesitaba la 'Bicolor' para sumar en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Al respecto, 'Fútbol en América' difundió recientemente unas imágenes en las que aparece Alexander Callens bastante ofuscado por la sorpresiva decisión que implicó que dejara la cancha para ser reemplazado por su compañero, Luis Abram.

Ello a raíz de un golpe que sufrió a la altura de la ceja tras chocar con el número 14 de Colombia justo en el momento en que ambos buscaban ir por la pelota en cancha peruana.

"¿Para qué me cambian? ¿Por qué el cambio? ¡No sé por qué el cambio! ¿Por qué ese cambio? ¡Entiende, no se hace cambio! ¡Claro, porque entras frío!", se le oye decir a Callens tras haber notado que fue cambiado en plena 'pelota parada'.

A los reclamos se sumó Gianluca Lapadula, quien también lucía un rostro sumamente desencajado por haber salido de la cancha a decisión del popular 'Nono'.

El terrible golpe que sufrió Callens

Alrededor del minuto 79, Alexander Callens, artífico del único gol de la noche, sufrió un fuerte golpe por parte del jugador colombiano número '14', el cual le ocasionó un intenso sangrado que lamentablemente lo obligó a tener que salir del campo.

Tal parece que la desconcentración por la inesperada situación, además de una mala ejecución en los cambios, hizo que Colombia ataque y le termine robando dos puntos de oro los seleccionados. El partido acabó con un empate que, si bien no era el resultado que se espera, obliga a que la 'Bicolor' gane sí o sí en Quito ante Ecuador.

Debido a esta situación, Alexander Callens fue cambiado en pleno partido, lo que significó el empate ante Colombia y el posterior reclamo del mismo por la decisión inesperada que tomó el entrenador de Perú, Jorge Fossati.