Jorge Fossati reconoce error en el gol de Colombia, pero DISPARA contra la prensa: "No defienden a Perú"

08/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana cumplió un nuevo entrenamiento en el Estadio Nacional pensando en lo que será el complicado encuentro de este martes ante Ecuador en Quito. Pero antes de iniciar con los trabajos, Jorge Fossati atendió a los medios de prensa que acudieron al coloso de José Díaz para responder a las diversas consultas que se formularan.

En las últimas horas, una ola de críticas se han centrado tras el gol del empate de Luis Díaz donde el equipo de todos realizó tres cambios antes de un tiro de esquina. Luis Abram ingresó por Alexander Callens, Jean Pierre Archimbaud hizo lo propio por Sergio Peña y Bryan Reyna reemplazó a Gianluca Lapadula.

Reconoce error

Como era de esperarse, una de las preguntas de los reporteros fue dirigida sobre las variantes en mención que precedieron el tanto colombiano. Ante ello, Jorge Fossati fue claro y explicó los motivos por los que decidió realizar las modificaciones antes de una pelota parada.

Según sus palabras, su comando técnico no acostumbra a efectuar cambios en estas situaciones, pero el corte de Callens lo obligó a ordenar el ingreso de Luis Abram para no defender el córner con un jugador menos. Asimismo, el 'Nonno' precisó que para no desaprovechar la venta también dio la indicación a que se ejecutaran los otros cambios.

Nosotros no tenemos la costumbre de cambiar jugadores cuando hay una pelota quieta en contra. Acá se da una circunstancia que coincide, iban a entrar Reyna y Archimbaud y se paran los cambios. En esa misma jugada se produce el corte sobre Callens, es atendido y se indica el cambio, la otra opción era que en ese córner tengamos 10. Al entrar el cambio de Luis (Abram) para no desaprovechar la ventana, hicimos los otros dos. Si fue un error, lo asumo sin duda", inició.

💥 𝗙𝗢𝗦𝗦𝗔𝗧𝗜 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗟𝗟𝗔: Así respondió cuando le preguntaron por los 3 cambios previo al gol de Colombia. pic.twitter.com/ACfs5HMsr3 — Fútbol en América (@FAamericatv) September 8, 2024

Arremete contra la prensa

Solo segundos después de dichas palabras, el extécnico de Universitario acusó a la prensa deportiva en general de siempre fijarse en lo malo respecto a esa jugada. El estratega aseguró que antes del tiro de esquina, hubo una agresión contra Alex Valera que nunca se cobró.

"No fue falta, fue agresión sobre Valera en mitad de la cancha y de ahí viene el córner, pero en vez de defender a Perú le buscamos la quinta pata al gato. Él cayó, le dejaron la plancha, después de ese dolor siguió haciendo el esfuerzo y terminó con una especie de calambre, por suerte hoy va a entrenar con normalidad", añadió.

De esta manera, Jorge Fossati reconoció que fue un error realizar tres cambios antes del gol del empate de Colombia. Sin embargo, el entrenador de la Selección Peruana también aseguró que la prensa solo sabe fijarse en los aspectos negativos.