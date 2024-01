Alianza estuvo a punto de fichar a Ferrari, pero una llamada alteró su decisión: "Me ofrecieron una gran cantidad"

20/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Jean Ferrari, actual administrador provisional de Universitario de Deportes, comparte una intrigante anécdota de su pasado futbolístico. El exmediocampista peruano, quien tuvo paso por clubes como Sport Boys y Cienciano, reveló que estuvo a punto de unirse a Alianza Lima en el 2006, una historia que ha salido a la luz recientemente.

Las opciones de Ferrari tras Cienciano

En el 2006, tras su experiencia en Cienciano, Jean Ferrari retornaba a Lima y exploraba opciones para su próximo club. En ese momento, el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso, entonces técnico de Alianza Lima, lo contactó expresando su interés en contar con él en el equipo blanquiazul.

"Me llama el profe Gerardo Pelusso, me cita a su casa. Hablamos de fútbol y le dije: 'No, profe, yo no puedo'. Él me decía que quería un jugador como yo, con mi liderazgo y características. Me trataba de convencer. Yo decía que no, que no me nace", declaró.

"En un momento, me dice que converse con un dirigente (...). Me ofrecieron una cantidad que me hacía tambalear. Les dije que iba a conversar con mi esposa", agregó.

El dilema de Ferrari

En una entrevista reciente para 'La fe de Cuto', Jean Ferrari relató cómo su esposa y el padre de esta, hincha acérrimo de Alianza Lima, intentaron convencerlo. Sin embargo, en el momento crucial de dirigirse a firmar el contrato, una llamada de Miguel Monteverde, presidente de Sport Boys en ese entonces, cambió el rumbo de los acontecimientos.

La llamada de Monteverde

Monteverde, consciente de la situación crítica de Sport Boys, apeló a la lealtad de Ferrari y a su compromiso con el club. Esta llamada fue determinante, haciendo que Ferrari cambiara de dirección en su camino a La Victoria y finalmente firmara con el club rosado, evitando así que el equipo descendiera al final de la temporada 2006.

"Pelusso me llama y me dice que vaya a firmar el contrato. Le dije que iba a tal hora. Agarro el carro y voy camino a La Victoria y, en el camino, me llama (Miguel) Monteverde. Me dice: 'Jean, estamos 15 puntos abajo, no nos salva nadie, no tenemos plata, tú no vas a permitir que el Boys descienda, qué va a decir tu madre'", relató.

"Le dije que estaba yendo a La Victoria porque había un contrato y estaban peleando el campeonato y ellos el descenso. Cuando sentí que él había tirado la toalla, eso me motivó, añadió.

Firma por Sport Boys

Ferrari, en ese momento motivado por el amor a Universitario de Deportes, reflexionó sobre su identificación con el club y decidió firmar por Sport Boys sin discutir términos económicos. Al final, el monto que recibió fue de 2,500 dólares, sin importarle las cifras en un gesto que refleja su lealtad al equipo.

"Ahí me entra el tema de que yo era de la 'U', yo era de garra y empuje. En el camino, dije: 'No, estás hasta las huev***'. Me di la vuelta, agarré Costa Verde hasta Casa rosada. Me senté, no hablamos de plata y firmé el contrato. Terminó siendo 2.500 dólares lo que me pagaron. No revisé nada", acotó.

La historia de Jean Ferrari revela las decisiones cruciales que determinan el destino de un jugador. Su elección de unirse a Sport Boys en lugar de Alianza Lima no solo muestra su compromiso con el equipo sino también cómo las circunstancias y las llamadas oportunas pueden cambiar el curso de una carrera futbolística.