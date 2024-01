Martín Cauteruccio manda potente advertencia a Always Ready, próximo rival de Sporting Cristal en la Libertadores

El flamante refuerzo de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio, se refirió al partido entre los 'Celestes' y Always Ready por la segunda fase de la Copa Libertadores. El charrúa, campeón del certamen con San Lorenzo, dio una advertencia al cuadro boliviano.

En conferencia de prensa, el atacante de 36 años habló sobre el torneo internacional y otros temas más, en compañía de Santiago González y Gustavo Cazonatti, refuerzos extranjeros de 'SC' en la temporada 2024.

A detalle, Cauteruccio dijo estar motivado en volver a jugar el máximo certamen del continente sudamericano. El uruguayo recordó que hace muchos años no participa en este, por lo que se encuentra ansioso por enfrentar al 'Albirrojo'.

"La Copa me motiva, me ilusiona, me gusta mucho. Han pasado muchos años desde que jugué la Copa, estoy muy emocionado de volver a jugarla", expuso a los medios de prensa desde La Florida.