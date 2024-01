Manco a Jairo Concha sobre su debut en Universitario: La 'U' espera que haga más de lo que hizo en Alianza

El mercado de pases en el fútbol siempre deja espacio para sorpresas y, en esta ocasión, el fichaje de Jairo Concha por Universitario de Deportes ha generado un revuelo significativo. Proveniente de Alianza Lima, el joven volante se une al equipo crema en su año centenario, marcando un hito en su carrera. Las opiniones al respecto no se han hecho esperar, y Reimond Manco, ex 'Jotita', ha compartido su perspectiva sobre este trascendental movimiento.

Reimond Manco, conocido por su paso en ambos clubes rivales, no dudó en expresar su opinión acerca del cambio de Jairo Concha de Alianza Lima a Universitario. Destacó la exigencia doble que implica vestir la camiseta crema, explicando que la presión en la 'U' es mayor, ya que la afición espera un rendimiento superior al exhibido en su etapa en Alianza Lima.

"Concha tiene que saber muy bien que ahora, pasar de Alianza a la 'U' exige el doble porque la gente de la 'U' no espera que haga lo que hizo en Alianza sino más. En Alianza te exigen sí, pero no es tanta la presión como la que hay en la 'U', porque te exigen tirarte de cara, te exigen entrega total", enfatizó Reimond Manco.

"Entonces la tiene doblemente difícil. Yo le tiro las fichas, a mí me encanta Concha, ha mejorado mucho y lo hemos seguido siempre. Ahora, va a depender de él ganarse un puesto que fácil no la tiene", agregó.

Este viernes, Universitario de Deportes dio a conocer a sus seis refuerzos para la temporada, entre ellos Jairo Concha. El joven volante, bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022, expresó su decisión de unirse al club crema en su año más especial.

"Decidí fichar por Universitario porque me hicieron sentir querido, que era importante. Me voy adaptando bien. Estoy enfrentándome a un gran reto en el centenario del club del cual siempre he sido hincha", declaró Concha en la conferencia de prensa.