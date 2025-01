Alianza Lima cerca de incorporar a un nuevo extranjero: Es argentino y jugó en Barracas Central

06/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases en Alianza Lima sigue abierto pese a que cada vez falta menos para que debuten en Copa Libertadores enfrentando a Nacional de Paraguay. Y aunque queda poco tiempo para el inicio oficial de la temporada, el plantel aún no se encuentra cerrado por lo que la directiva trabaja contra el reloj para concretar a los esperados refuerzos.

Para colmo de males, Brian Farioli, quien había sido pedido expresamente por Néstor Gorosito, no pudo fichar por el club blanquiazul luego que no superar los exámenes médicos de rigor. Según Franco Navarro, director deportivo de los blanquiazules, el futbolista no se encuentra apto para iniciar con los entrenamientos a la par de sus compañeros.

Un nuevo refuerzo

En ese sentido, sobre las primeras horas de este lunes 6 de enero, diversos periodistas que cubren Alianza Lima indicaron que la plana mayor del equipo mantenía conversaciones con el futbolista Alan Cantero. Incluso, Gerson Cuba de Radio Ovación, señaló que ambas partes se encontraban cerca de llegar a un acuerdo para finiquitar su incorporación.

Esto fue reforzado desde Argentina por parte de Nahuel Ferreira, periodista que cubre especialmente las transferencias de futbolistas. El hombre de prensa dejó en claro que el futuro del delantero estaría en tienda blanquiazul ya que no es considerado en Godoy Cruz, club que es dueño de su carta pase.

"Para seguir teniendo continuidad Alan Cantero pidió salir de Godoy Cruz, sabe que es no es contemplado para ser titular en el equipo, su futuro podría estar en Alianza Lima, como adelantó Ovación, fue uno de los pedidos de Pipo Gorosito que lo sigue de Barracas Central", indicó.

Alán Cantero está muy cerca de cerrar con Alianza Lima. Negociaciones avanzadas. Aquí una muestra de sus goles.@ovacionwebpic.twitter.com/6prYqy2ywd — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) January 6, 2025

Trayectoria de Cantero

Según el portal Soccerway, Alan Cantero actúa como centro delantero y debutó en 2020 vistiendo la camiseta de Sportivo Peñarol del Torneo Federal Argentino. Tras ello, fue adquirido por Godoy Cruz donde no pudo convertir gol alguno en su primera temporada en el 2021.

En los últimos años, el jugador acumula 15 goles anotados, de los cuales fueron 5 los convertidos en el 2024 con Barracas Central. Ahora, solo restan detalles para definir su incorporación para convertirse en el cuatro extranjero de los íntimos.

De esta manera, Alianza Lima se encuentra cerca de cerrar la incorporación del delantero argentino Alan Cantero quien viene de disputar la primera división de Argentina en el 2024. Según se pudo conocer, el futbolista fue pedido por Néstor Gorosito y sería cuestión de horas su oficialización.