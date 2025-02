Alianza Lima: Conmebol rechazó sus indumentarias principales por lo que usará inédita camiseta ante Boca Juniors

Queda pocas horas para que Alianza Lima reciba a Juan Pablo II en Matute en el encuentro válido por la tercera fecha del Torneo Apertura. Los blanquiazules deben sumar de a tres para volver a los primeros puestos del campeonato luego de lo que fue la derrota en Trujillo ante Alianza Atlético.

Y la par de este cotejo, los dirigidos por Néstor Gorosito ya piensan en el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores donde visitarán La Bombonera para medirse ante Boca Juniors. De momento, el equipo victoriano afrontará este duelo con la ventaja del 1-0 obtenido en la ida, pero saben que la parada será bastante complicada ante uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

Justamente, el encuentro ante los muchachos de Fernando Gago ya comenzó a generar preocupación en la directiva de Alianza Lima por una razón en específico. Resulta que Conmebol rechazó las indumentarias de este año del club blanquiazul argumentando que todas tienen similitud con la del cuadro local.

Incluso, se especuló sobre la vestimenta del 2024 ya que predominaba el blanco y así evitar inconvenientes. Así lo dio a conocer el periodista Enrique La Rosa durante la última edición del programa 'Fútbol Champán' en YouTube.

En esa misma línea, el hombre de prensa aseguró que Alianza Lima utilizará una camiseta inédita para solo este encuentro.

"Alianza Lima va a jugar el martes con una camiseta 100% nueva; ya está confeccionada, es una camiseta blanca. No le han aceptado jugar con ninguna camiseta que estaba registrada antes de los partidos con Nacional de Paraguay. No aceptaron la blanquiazul principal porque es muy parecida a la que tiene Boca, no aceptan la verde, tampoco la azul alterna; entonces Alianza decidió confeccionar una camiseta que solo va a tener un partido, será totalmente novedosa", precisó.