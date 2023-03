Alianza Lima envió carta notarial a FPF exigiendo explicación por suspensión de su último partido

Por medio de una carta notarial, Alianza Lima exigió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) las explicaciones correspondientes por la suspensión de su reciente partido contra la Universidad César Vallejo (UCV) por la sexta fecha de la Liga Betsson 2023, que debió jugarse el sábado 25 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva.

En ese sentido, la entidad blanquiazul apuntó que la suspensión de partidos es una "conducta repetitiva" de la FPF con varios clubes nacionales. Por consiguiente, Alianza pidió conocer los "fundamentos legales" del organismo para tomar esta clase de decisiones unilaterales.

En esa línea, la institución blanquiazul apuntó que la resolución de la FPF no tiene "fundamento" y sería completamente "arbitraría".

Por otra parte, el equipo victoriano recordó que no tiene vínculo empresarial con la empresa 1190 Sports, por ello, no facilitó su ingreso de operadores y equipo de transmisión a 'Matute', el pasado sábado.

Sobre ello, Alianza señaló que la FPF transgredió el reglamento que regula el torneo nacional, su calidad de organizador como club local y la propiedad de su estadio Alejandro Villanueva.

"Les ratificamos que nuestra institución no tiene absolutamente ningún tipo de contrato con la operadora de televisión a la que ustedes se refieren (1190 Sports). En consecuencia, no solo no han respetado nuestro derecho de propiedad sobre nuestro estadio, nuestra calidad de club organizador, sino que tampoco han respetado el reglamento que regula el torneo en desarrollo", añadió.