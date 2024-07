Alianza Lima: Erick Noriega será demandado por Comerciantes Unidos tras fichar por los blanquiazules

El pasado 25 de junio, Alianza Lima presentaba por todo lo alto a Erick Noriega como flamante refuerzo para lo que resta de la temporada 2024. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el jugador será demandado por su anterior club, Comerciantes Unidos.

Como se recuerda, el central presentó su carta de renuncia al equipo de la ciudad de Cutervo y llegó a la entidad blanquiazul en calidad de futbolista libre.

Carlos Hernández, abogado de Comerciantes Unidos, se pronunció respecto al caso y señaló que se tomarán las acciones legales correspondientes contra Erick Noriega por disolver el contrato que mantenía con sus defendidos de manera unilateral.

El letrado aseguró que ambas partes mantenían una buena relación y que, el ahora defensor blanquiazul, siempre estuvo al día en cada uno de sus pagos.

"La situación es que, si había una buena relación con el club, no hubiera sido conveniente que el jugador se comunique con el presidente, el gerente deportivo o el entrenador y le explicara la situación por la que no podía jugar con el equipo. Si hubiera sido así, todo se arreglaba, pero a la luz de los hechos es un pretexto. Uno no renuncia a un trabajo para quedarse sin trabajo, sino porque ya tiene donde ir", indicó a Ovación.