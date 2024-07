Arley Rodríguez se olvida de Alianza Lima y lanza fuerte advertencia: "Ahora me debo a Vallejo"

El Torneo Clausura está a punto de arrancar y uno de los encuentros que más llama la atención será el César Vallejo vs. Alianza Lima. Por ello, Arley Rodríguez se pronunció sobre este encuentro que cuenta con un condimento especial para él.

Como se recuerda, el colombiano vistió las sedas del equipo blanquiazul por dos temporadas y fue bicampeón en el 2021 y 2022. Incluso, se ganó el cariño de la fanaticada al mostrar entrega en cada una de sus actuaciones. Ahora, fue fichado por los trujillanos para afrontar la segunda parte de la presente temporada.

César Vallejo disputó un último amistoso en Lima ante Universitario pensando en el arranque del segundo torneo de la Liga 1. Los poetas se llevaron la victoria del Estadio Monumental gracias al solitario tanto de Yorleys Mena.

Al finalizar el duelo, el ex Atlético Nacional afirmó que enfrentar a los victorianos siempre será importante para medir en que nivel está su equipo. Por último, aseguró que dejará su pasado atrás y dar todo por buscar una victoria para los locales.

"El partido va a ser importante. Alianza es de esos rivales que lo miden a uno en cualquier etapa del torneo. En casa, con nuestra gente, seguramente va a ser un bonito espectáculo. El cariño siempre va a estar, porque siempre me trataron bien y estoy muy agradecido. Pero ahora me debo a la Vallejo y ojalá podamos sumar de a tres para demostrar de qué estamos hecho", indicó para "EntreBolas".

Arley Rodríguez también se refirió a la presencia de Paolo Guerrero en al plantel de la César Vallejo. El colombiano señaló que todavía no conoce del todo al goleador nacional pero también precisó que su experiencia servirá a todos los demás compañeros para conseguir sus objetivos trazados.

"Paolo llegó a la concentración, nos saludó. Siempre va a ser importante que esté con nosotros y seguramente va a estar para el arranque el día sábado (...) Nos estamos conociendo de a pocos, el equipo ya venía con un recorrido, yo llego nuevo y me han arropado de la mejor manera. Me he sentido contento e importante. Esperamos que sea un gran inicio", agregó.