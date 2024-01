Alianza Lima: Paolo Guerrero explicó porqué no llegó al club 'blanquiazul' en 2024

El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, explicó porqué no llegó a Alianza Lima en 2024 tras salir campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito.

En entrevista para el programa de YouTube 'La Lengua', el 'Depredador' reveló que la única propuesta formal que recibió del club 'blanquiazul' fue cuando estaba recuperándose de su lesión.

"Acá no existen galardones. Yo no soy dueño. Si un equipo me quiere, entrará en contacto conmigo. La única propuesta que me llegó fue cuando estaba recuperándome (después de Bahía). Un directivo me dijo: 'Paolo, haces tu fisioterapia aquí y te recuperamos'. Yo le dije que me faltaba muchísimo para estar bien. Esa fue la única propuesta", expresó.

Asimismo, Guerrero destacó la capacidad de Hernán Barcos en el equipo de La Victoria e indicó que cuando quiso jugar por el club de sus amores le dijeron que no lo querían.

"Barcos es un jugador que demuestra su imposición física. Yo no tengo ningún problema en venir y decir 'contrátenme Alianza Lima'. En su momento, quise ir y busqué todas las formas, pero ellos me dijeron que no me querían, me respondieron un mail diciendo 'no tenemos interés en tu jugador'. Siempre he dicho, nada ni nadie va a quitar que sea hincha de Alianza Lima", concluyó.