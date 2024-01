Yoshimar Yotún resalta el respaldo crucial a Sporting Cristal: "El hincha hoy reforzó lo que siento por el club"

15/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal vivió una jornada inolvidable en el Estadio Nacional durante la Tarde Celeste 2024 al vencer contundentemente a la Universidad Católica de Chile con un marcador de 4-0. Los goles de Jhilmar Lora, Joao Grimaldo, Santiago González y un autogol protagonizaron la presentación oficial del equipo, dejando a la hinchada eufórica. Además, la renovación de contrato de Yoshimar Yotún hasta 2026 fue recibida con gran entusiasmo por los aficionados.

Hinchas ovacionan a Yotún

Durante la presentación de los jugadores que conformarán el plantel en el 2024, uno de los nombres más ovacionados por los seguidores bajopontinos fue Yoshimar Yotún. A pesar de los rumores que lo vinculaban a Universitario de Deportes en los últimos meses de 2023, el mediocampista decidió quedarse en Sporting Cristal, firmando una renovación de contrato que lo vincula con el club hasta 2026.

¿Qué dijo Yotún sobre la hinchada?

Tras la contundente victoria frente a la Universidad Católica, Yoshimar Yotún expresó su agradecimiento a la hinchada que lo aplaudió en la presentación del equipo. En una entrevista en zona mixta con Radio Ovación, el mediocampista señaló: " Me he sentido bastante bien, muy contento. La verdad que el hincha hoy reforzó lo que siento por el club . La gente me trata muy bien siempre".

Buenas sanciones

Además de destacar el apoyo de la afición, Yoshimar Yotún elogió el desempeño del equipo durante los 90 minutos del encuentro ante la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, no escatimó en señalar que, a pesar del buen rendimiento, hay aspectos que el equipo debe pulir para mantener la misma propuesta futbolística a lo largo de la temporada.

"El equipo va agarrando forma, por ahí obviamente algunos detalles que tenemos que mejorar, pero se vio un Cristal bastante agresivo. Esperemos mantener esta intensidad durante el año", declaró Yoshimar Yotún a Latina Deportes tras el pitido final.

Alienaciones

Sporting Cristal : Solís; Jhilmar Lora, Da Silva, Diaz, Pasquíni, Martín Tavara, Yoshimar Yotun, Gustavo Cazonatti, Joao Grimaldo, Santiago González y Cauteruccio

: Solís; Jhilmar Lora, Da Silva, Diaz, Pasquíni, Martín Tavara, Yoshimar Yotun, Gustavo Cazonatti, Joao Grimaldo, Santiago González y Cauteruccio Universidad Católica: Pérez; Astudillo, Ampuero, Parot, Cuevas; Pinares, Farías, Canales, Ortiz, Zampedri, Montes

La jornada de ensueño para Sporting Cristal no solo estuvo marcada por la victoria contundente en el campo, sino también por la renovación de Yoshimar Yotún y su agradecimiento a la ferviente hinchada. El equipo deja entrever un inicio prometedor, aunque 'Yoshi' destaca la necesidad de perfeccionar ciertos aspectos para mantener la intensidad a lo largo de la temporada.