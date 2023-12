Fossati sobre convocar a jugadores jóvenes a la Selección Peruana: "Si está para jugar es elegible"

El exentrenador de Universitario de Deportes ('U'), Jorge Fossati, aseguró que buscará trabajar con futbolistas jóvenes en la Selección Peruana.

En entrevista para Las Voces del Fútbol, el director técnico no descartó citar a jugadores que sean mayores y que demuestren en el campo de juego que están vigentes.

"Es verdad que no abundan los jugadores jóvenes destacados, pero sí existen. Ahora, a mi no me importa si tiene 14 o 42, lo que me importa es que demuestre que está para jugar. Si está para jugar es elegible", declaró.