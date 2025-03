Alianza Lima vs. Sporting Cristal: AUDIO revela por qué el VAR no cobró penal a favor de los blanquiazules

03/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima derrotó 2-1 a Sporting Cristal en medio de un emocionante partido en el Estadio Nacional de Lima. Si bien el encuentro estuvo lleno de impactantes momentos, hubo uno que se robó la mirada de los hinchas, puesto que se habría originado un penal a favor del equipo 'blanquiazul' que el árbitro nunca cobró. Ante ello, se ha revelado el audio del VAR, explicando por qué no se dio.

Revelan AUDIO del VAR tras presunto penal a Alianza Lima

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se vio marcado por una acción que no pasó desapercibida para la hinchada 'blanquiazul'. Y es que más allá del triunfo en el Estadio Nacional, los victorianos reclamaron un penal en contra de su jugador Alan Cantero.

Es así que, a través de la cuenta oficial de YouTube de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), se difundió la conversación entre los árbitros durante la revisión correspondiente de la jugada. Según lo que se puede oír, el VAR terminó dándole la razón al juez principal, considerando que el empujón protagonizado por el defensa de Sporting Cristal no fue ejecutando con tanta fuerza como para incomodarlo al jugador 'blanquiazul'.

"Al minuto 66, tras un saque de meta del equipo azul, se genera un contraataque con un pase largo, donde un jugador atacante controla el balón e ingresa al punto penal y remata a portería. El portero logra controlar el balón, por lo que el árbitro sanciona saque de esquina. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos y velocidades, determina que es una acción propia del juego y que no es un contacto con la fuerza suficiente para derribar al atacante. Con esto confirma la decisión de campo", explican en un primer momento.

Enseguida, se escucha el análisis de la jugada, siendo el encargado del VAR, quien finalmente remarcó que el brazo de Romero (jugador de 'SC') no logra tumbar a Cantero: "No hay falta. Ese brazo no lo tumba, Michael. Si es que te reclaman el brazo". Si bien recalcaron que hubo un contacto, este no fue suficiente para sancionar como penal: "Hay un contacto, pero no es suficiente para incomodarlo al patear".

Debido a esta situación, se reveló el audio del VAR, donde los árbitros explican por qué no se llegó a cobrar el penal a favor del jugador de Alianza Lima, Alan Cantero, luego de que Franco Romero, de Sporting Cristal, lo impactara.