Rodrigo Ureña y Williams Riveros se amenazaron tras discusión en pleno partido: "En el vestuario nos vemos"

Universitario de Deportes se impuso contundentemente sobre Alianza Universidad, logrando un 4-0 para alegría de toda su hinchada. Sin embargo, un episodio en pleno partido llamó totalmente la atención de todos los presentes. Y es que Rodrigo Ureña y Williams Riveros protagonizaron una intensa discusión, llegando al punto de amenazarse.

Ureña y Riveros enfrentados

A los 21 minutos de primer tiempo, Rodrigo Ureña y Williams Riveros tuvieron una acalorada discusión que no pasó desapercibida ni por los hinchas ni los periodistas que en ese momento se encontraban comentando el partido.

Es así que, según lo indicado por uno de los comentaristas de 'GolPeru', el volante chileno, en medio de la cólera, habría amenazado al futbolista paraguayo, diciéndole "en el camerino nos vemos".

Si bien la situación no llegó a mayores, se pudo ver que Edison Flores tuvo que intervenir para que no se desencadene un posible intercambio de golpes entre sus compañeros de equipo. A su vez, se conoció que el director técnico, Fabián Bustos, no pasó por alto lo ocurrido, por lo que en el entretiempo habría liderado una charla para ponerle punto final a la discusión y solucionar las cosas.

"Ha sido una charla seria del técnico por el tema de futbolistas que se peleaban en la cancha. Han salido tranquilos", mencionó uno de los periodistas del medio deportivo.

Universitario goleó en el Monumental

Universitario de Deportes derrotó 4-0 a Alianza Universidad en la cuarta fecha del Torneo Apertura. Con este resultado, el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos alcanzó los 36 partidos consecutivos sin perder en el estadio Monumental de Ate. Los cremas suman ahora siete puntos en tres partidos disputados.

Por su parte, Alianza Universidad, bajo la dirección de Paul Cominges, sigue en zona de descenso, con solo una unidad en cuatro partidos. A pesar de haber mostrado un buen nivel en su empate 2-2 ante Sporting Cristal en Huánuco, el equipo 'blaugrana' no ha conseguido puntos en sus tres siguientes partidos y sigue sin conocer la victoria.

En medio de este gran encuentro, los jugadores 'cremas' Rodrigo Ureña y Williams Riveros protagonizaron una tensa discusión que tuvo que ser resuelta durante el entretiempo. Según periodistas deportivos, ambos se habrían llegado a amenazarse.