André Carrillo: Directivo de Corinthians se pronunció sobre el futuro de la 'Culebra'

El director ejecutivo de Corinthians, Fabinho Soldado, se pronunció sobre el futuro de André Carrillo luego de que el 'Timao' clasificara a la Copa Libertadores 2025.

En entrevista para el canal de YouTube de 'Meu Timao', el directivo indicó que la idea del club es mantener al plantel para la próxima temporada y solo realizar cambios puntuales.

"Nuestra idea es mantener el elenco. No existe un club del tamaño de Corinthians y siempre me gusta mirar a mis competidores porque es un trabajo que tengo que hacer. Necesito mirar y entender qué es el mercado y hacia dónde se mueve. Uno de los equipos grandes es Corinthians y no hace tantos cambios, sino puntuales", declaró.