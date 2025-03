André Carrillo revela sus ganas de volver a la Selección tras charla con Oscar Ibáñez: "Me convenció"

Quedan pocas semanas para que la Selección Peruana vuelva a tener acción en las Eliminatorias Sudamericanas cuando reciba a Bolivia en Lima y luego visite a Venezuela en Maturín.

Por ello, y luego de su designación como entrenador de la Bicolor, Óscar Ibáñez ya comenzó a comunicarse con los futuros convocados con la intención de convencerlos para lo que resta del proceso. Uno de ellos es André Carrillo, quien recientemente reveló haber conversado con el flamante estratega.

El actual jugador de Corinthians no fue considerado por Jorge Fossati en los últimos encuentros de clasificatorias a pesar de su buen presente en el fútbol brasilero. Ahora, el volante aseguró haber sido convencido por el nuevo técnico de la Selección Peruana luego de haber sostenido una llamada telefónica con él.

Sin embargo, André Carrillo también se refirió a las consecuencias que le traen a los jugadores convocados al disputar encuentros de Eliminatorias. Según la 'Culebra', en otras oportunidades se lesionó y hasta perdió el puesto en sus respectivos clubes cuando fue a jugar por la Bicolor.

"Lo que pasa cuando vas a la selección es que pierdes chance en tu club, ya me ha pasado que he ido a selección, después regreso y hay un jugador que es titular y está muy claro, juega bien y chau te come. Hacer viajes largos tienes más riesgo de lesiones, por no descansar bien, me ha pasado que en mi carrera he tenido 6 o 7 lesiones, cuatro y cinco han sido con selección, es jodido", añadió.