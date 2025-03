Árbitro chileno que dirigió el partido entre Perú y Venezuela responde por gol no convalidado: "Reyna tenía cara de culpable"

La derrota de Perú frente a Venezuela aún provoca ruido en el hincha peruano, sobre todo el nombre de Cristian Garay. El árbitro que dirigió el partido tomó polémicas decisiones que inclinaron la cancha en favor de los locales como el penal de Zambrano y el gol anulado a Bryan Reyna.

Diego Rebagliati, panelista nacional, reveló en un programa deportivo que llegó a cruzarse con el colegiado en el aeropuerto de Maturín. Ambos mantuvieron una conversación sobre las incidencias del partido entre la 'vinotinto' y la 'blanquirroja', en donde el juez reveló los motivos de sus decisiones.

En el programa 'Al Ángulo', Diego Rebagliati contó los detalles y declaraciones de la conversación que mantuvo con el árbitro chileno del pasado compromiso de eliminatorias. El panelista no dudó en preguntarle por las dos jugadas más polémicas que dejó la victoria venezolana.

De esta forma, cuestionó sobre el tanto del empate peruano convertido por Bryan Reyna que posteriormente sería anulado por el VAR. El juez explicó que sospechó desde el inicio por la inusual trayectoria que tomó el balón antes de ingresar al fondo del arco de Venezuela.

Al no tener certeza decidió cobrar el gol; pero al consultar las tomas del VAR cambió la decisión según el reglamento. cabe precisar, que el árbitro precisó que las imágenes que le mostraron en las pantallas del videoarbitraje era los "suficientemente claras" para identificar la mano.

"Cuando me dan la repetición, es lo suficientemente clara para ver que el gol es con la mano. El gol lo hace con la mano, no es de cabeza. Al ser una mano en ataque, no había mucha discusión. Ahí también me quedo con que el que menos me reclama es Bryan Reyna. Tenía cara de culpable", respondió Garay a la pregunta de Rebagliati.