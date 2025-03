¿Quién es Cristian Garay? El árbitro chileno que anuló el gol de Bryan Reyna en el Perú vs. Venezuela

La selección peruana cayó 1-0 ante Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, un resultado que lo aleja cada vez más del Mundial 2026. Este partido quedará marcado por la polémica actuación del árbitro chileno Cristian Garay, cuya designación ya había generado controversia antes del encuentro.

Desde la previa del partido, la designación de Cristian Garay como árbitro principal despertó sospechas. Con 35 años, el juez FIFA fue criticado por su nacionalidad, dado que Chile compite directamente con Perú, Venezuela y Bolivia por el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, el cual otorga un cupo al repechaje para el Mundial 2026.

No es la primera vez que Cristian Garay se ve envuelto en controversias. En la Copa Sudamericana 2024, estuvo en el centro de las críticas cuando, pese a la intervención del VAR, no sancionó un penal claro a favor de Boca Juniors en su partido contra Sportivo Trinidene.

Durante el duelo ante la 'Vinotinto', la selección peruana sufrió dos fallos discutidos de Cristian Garay. Primero, sancionó un penal tras una dudosa falta de Carlos Zambrano sobre Josef Martínez sin siquiera revisar el VAR.

Luego, anuló el gol de Bryan Reyna, que llegó tras una asistencia de André Carrillo, por una supuesta mano detectada tras consulta con la tecnología.

¿Fue mano de Bryan Reyna? 🤐 El VAR invalida el gol de Perú por una supuesta mano del volante. 😵‍💫 ⏱️ ET | VEN 🇻🇪 1-0 🇵🇪 PER 🖥 003 / 703 HD de Movistar TV #LaCasaDeLaSelección 🏠 #ClasificatoriasxMDeportes pic.twitter.com/LUlBKCZ4wy

Paolo Guerrero arremetió con furia contra la terna arbitral liderada por Cristian Garay, acusándolo de influir directamente en el resultado negativo.

Esto ocurrió al final del partido en el Estadio Monumental de Maturín, justo después del pitazo final. En ese momento, el reportero de Movistar Deportes, David Chávez, le preguntó al 'Depredador' si sentía que el resultado había sido injusto.

El delantero de 41 años, visiblemente frustrado, lanzó una contundente frase de inmediato: " Somos cojudos, somos cojudos ".

De inmediato, señaló que el hecho de que el árbitro fuera chileno tuvo una gran influencia en la derrota, cuestionando además el escaso peso dirigencial a la hora de elegir las ternas arbitrales.