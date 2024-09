Arturo Vidal llenó de elogios a Luis Advíncula por su formidable cruce en el Boca vs. River

Boca Juniors atraviesa por una situación bastante complicada luego de sumar una nueva derrota en el campeonato argentino, esta vez ante su clásico rival, River Plate. El equipo que preside Juan Román Riquelme cayó por la mínima en condición de local gracias al tanto de Manuel Lanzini sobre el minuto 20 del encuentro.

Pese a esta caída, Luis Advíncula fue uno de los más reconocidos por la hinchada del equipo azul y oro y hasta por el propio Arturo Vidal. El crack chileno realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Kick donde reaccionaba a las incidencias que iba dejando el superclásico argentino.

Ya con el 1-0 en contra, Boca Juniors se fue con todo sobre el arco defendido por Franco Armani en busca del ansiado empate dejando licencias en su zona defensiva. Gracias a ello, los dirigidos por Marcelo Gallardo contaron con una chance de contragolpe que pudo terminar en el segundo para los millonarios.

Un defensor de River Plate despejó de cabeza un centro desde la izquierda que cayó a los pies de Miguel Borja. El colombiano giró sobre su eje y enfiló hacia la portería rival en busca del segundo. En primer lugar, eludió a Cristian Lema con una hábil finta y luego intentó superar en velocidad a Luis Advíncula.

Por suerte, el 'Rayo' demostró toda su agilidad alcanzando al colombiano y recuperando el balón, aunque quedó adolorido por la jugada. Esto fue resaltado por Arturo Vidal quien aplaudió a nuestro compatriota por semejante esfuerzo.

"Se recuperó bien, pensé que no lo iba a pillar. Pensé que se lo iba a llevar. Que se pare nomás, si no va a pasar el tiempo. La hizo bien Advíncula, pensé que se lo iba a llevar, pero no, se recuperó bien", precisó.