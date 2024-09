Luis Advíncula será capitán por primera vez en Boca Juniors durante un superclásico ante River Plate

Luis Advíncula sigue haciendo historia en Boca Juniors y. a solo días de una nueva edición del superclásico ante River Plate, el peruano fue confirmado como capitán del equipo 'Xeneize'. Esta será la primera vez en que el 'Rayo' lo hará en un duelo de dicha envergadura, ya que anteriormente ya ha portado la cinta siendo respaldado por la hinchada.

Gracias a su rendimiento y entrega, el integrante de la Selección Peruana se ha ganado el cariño de toda la fanaticada del club azul y oro y ahora el entrenador Diego Martínez lo premia dándole este importante cargo dentro de la cancha.

Al ser elegido como capitán en Boca Juniors, Luis Advíncula tendrá la misión de ser el único encargado de acercarse al árbitro del encuentro luego de la nueva regla aprobada por la AFA. Esta medida, que ya fue implementada en grandes torneos como la Eurocopa, indica que ningún otro jugador salvo el capitán se podrá dirigir al juez del encuentro cuando haya una polémica o este tenga que acercarse al monitor del VAR.

Cualquier otro futbolista que incumpla esta normal será inmediatamente amonestado por el referí. Por ello, el 'Rayo' y el chileno Paulo Díaz de River Plate serán los únicos en realizar cualquier tipo de reclamo.

Pese a ello, el peruano aseguró que no estaba enterado de este nuevo reglamento y dejó en claro que no es su estilo hablarle al árbitro en medio de cualquier partido.

"Creo que me mataste, ni sabía que había eso. No tenía ni idea. Yo trato de hablarle lo mínimo a los árbitros, siempre me caractericé por eso, por hablar lo más mínimo. Y si van los capitanes, que vayan los capitanes", indicó en conferencia de prensa.