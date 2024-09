¿Se va de Boca Juniors? Luis Advíncula recibió una TERRIBLE noticia tras perder el Superclásico

22/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado, Boca Juniors cayó ante River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en donde Luis Advíncula participó. Sin embargo, el 'Rayo' recibió una terrible noticia tras el partido.

Según ESPN y TyC Sports, la dura caída en este importante partido llevó a que la dirigencia ariazul despida oficialmente al entrenador Diego Martínez, pues este encuentro era una "prueba de fuego" para el técnico.

No obstante, esta no sería la única razón detrás de la salida del DT, lo cual deja en incertidumbre el futuro y la regularidad de Advíncula, que a pesar de su gran nivel, podría no ser del agrado de un nuevo estratega.

Martínez arrastraba una serie de malos resultados

La caída frente a los dirigidos por Marcelo Gallardo habría sido la gota que rebalsó el vaso en la etapa de Diego Martínez en Boca. El descontento de la directiva habría iniciado en la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana, a manos de Cruzeiro.

Recordemos que Boca Juniors había dejado una gran parte de las esperanzas en este torneo internacional, tras no haber podido clasificar a la Libertadores. Más allá de la caída, una falta de respuestas contundentes de parte del comando técnico generó descontento en los hinchas.

Quedando lejos de la Copa Sudamericana y la Liga Argentina, la única competencia en donde el cuadro xeneize sigue con vida es la Copa Argentina, y el margen de error allí es mínimo.

Más allá de los pésimos resultados en esta segunda mitad del año, el funcionamiento colectivo del equipo es casi nulo, por lo que a pesar de tener un equipo con varios jugadores de renombre, estos no se entienden, y no existen ideas progresivas tanto en defensa como en ataque.

¿Qué pasará con Advíncula?

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de quién podría ser el nuevo entrenador de Boca Juniors, sobre todo en un contexto tan complicado.

Esto ha preocupado a una gran cantidad de hinchas peruanos, pues si bien Advíncula es titular indiscutible y uno de los más queridos por la hinchada, un técnico con esquema distinto podría quitarle protagonismo.

No obstante, la probabilidad de que 'Lucho' pierda su puesto es muy poca, pues a punta de esfuerzo y de correctos rendimientos, el 'Rayo' se ha ganado su titularidad en Argentina.

