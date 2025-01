¡Atención, blanquiazul! Farioli confirma que DEMANDARÁ a Alianza Lima ante FIFA: "Firmé contrato"

Luego de su frustrado fichaje, Exitosa Deportes se comunicó con Brian Farioli para conocer su verdad respecto a su polémico caso. Durante esta charla, el futbolista confirmó que no se quedará de brazos cruzados y que demandará a Alianza Lima ante la FIFA.

Según palabras del propio futbolista, este venía entrenando con total normalidad junto a la par del resto de plantel de Colón de Santa Fe e incluso se realizó una resonancia magnética el pasado 26 de diciembre para conocer al detalle como iba la recuperación de su tobillo.

En el arranque de la conversación, Brian Farioli lamentó no haberse quedado en Alianza Lima ya que estaba muy ilusionado con la oportunidad al ser pedido por Néstor Gorosito.

"La verdad que es una lástima que no haya podido llegar a Alianza, tenía muchas ilusiones de jugar ahí, pero por cuestiones que no son mías no puedo competir en este equipo", indicó en un inicio.