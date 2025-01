¡Polémica! Alianza Lima a punto de perder el caso ante Brian Farioli: "Su jefe médico es inexperto"

Alianza Lima enfrenta una disputa con Brian Farioli, quien no superó los exámenes médicos y regresó a Argentina. El futbolista aseguró estar en óptimas condiciones físicas y prometió en demandar al club peruano ante la FIFA. En este conflicto, el asesor médico de la FPF señaló que el jefe médico de los íntimos es inexperto, lo que podría complicar aún más la situación del club.

El Dr. Luis Guillermo Cotillo Herrera, asesor médico de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con vasta experiencia en el fútbol nacional e internacional, afirmó que el cuerpo médico de Alianza Lima podría enfrentar problemas si el caso de Brian Farioli se mantiene en el ámbito legal.

Según el especialista, el jefe médico del club, Alejandro Ortega, carece de la experiencia y conocimiento necesario para evaluar lesiones específicas como las de pie y tobillo, áreas donde se presentó el problema de Brian Farioli.

"El jefe del departamento médico no tiene experiencia. Yo lo tuve en el 2016 en menores por tres meses, y que yo sepa nunca más estuvo en un club profesional de fútbol. Ni en Copa Perú, ni en segunda, por lo que me imagino que el salto a Alianza Lima habrá sido por dedocracia y no meritocracia", indicó el doctor Cotillo en entrevista con Líbero.