¡Atención 'Cerveceros'! Always Ready, rival de Sporting Cristal en la Libertadores, cayó estrepitosamente ante The Strongest

La llave por la Copa Libertadores de Sporting Cristal vs. Always Ready está a poco de iniciar y para fortuna de los 'Cerveceros' el cuadro boliviano, además de llegar con poco rodaje al encuentro, no viene demostrando un buen desempeño en sus amistosos de pretemporada.

Dos caras distintas

En su último partido, el conjunto altiplánico cayó 4 a 0 frente a The Strongest en un juego no oficial desarrollado en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani. A detalle, ambos conjuntos se midieron en dos encuentros de 40 minutos, en el primero 'La Banda Roja' perdió 1-0 y en el segundo por tres goles a cero.

Vale indicar que, el debut oficial del conjunto albirrojo está pactado este próximo 16 de febrero ante Universitario de Vinto en la Liga de Bolivia. Así, cuatro días después se medirá a 'SC' en condición de local en el Estadio Municipal de El Alto.

Cristal, por su parte, sumó minutos en la Liga 1 ante ADT de Tarma y Sport Boys del Callao, a ambos equipos los terminó vapuleando exhibiendo un gran desenvolvimiento en base a la idea de juego de Enderson Moreira.

Los jugadores más destacados son Joao Grimaldo, Santiago González , Gustavo Cazonatti y Martín Cauteruccio, este último ya es el goleador del campeonato peruano con 5 dianas en dos encuentros.

Cauteruccio avisó a Always Ready

Justamente, el delantero charrúa dio cuenta semanas atrás de su motivación por afrontar la Copa Libertadores después de mucho tiempo. Y es que en su paso por Independiente no logró participar en la competición, cuando logró hacerse acreedor de esta durante su estancia en San Lorenzo.

"La Copa me motiva, me ilusiona, me gusta mucho. Han pasado muchos años desde que jugué la Copa, estoy muy emocionado de volver a jugarla", expuso a los medios de prensa desde La Florida.

Como se recuerda, 'SC' definirá su participación internacional rápidamente. Y es que tiene pactado un duelo con Always Ready, de Bolivia, por la segunda fase de la Copa Libertadores en el mes de febrero. La llave iniciará el 20 y culminará el 27 de dicho mes, en el Estadio Nacional de Lima.

