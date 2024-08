¡Atención! María Belén Bazo confiesa que contempla retirarse como deportista tras París 2024

En exclusiva para Exitosa, el orgullo peruano, María Belén Bazo, la mujer que alcanzó el cuarto lugar en Windsurf femenino por los Juegos Olímpicos de París 2024, comentó que, a sus 26 años, piensa retirarse del deporte. La mujer señaló que existe un paupérrimo apoyo de parte del Perú.

En diálogo con Exitosa Deportes, la destacada deportista, que consiguió un diploma para el pueblo peruano, comentó que se dará un descanso largo y pensará si es que continuará en competencias. Comentó que las exigencias que dispone la práctica del deporte algo que condiciona su vida.

"Me voy a tomar unos meses de descanso y ver si es que quiero seguir compitiendo o no . (...) son mis segundos juegos olímpicos, a los 26 años, es bastante en verdad, pero bueno, me dedico al deporte desde toda la vida y siento que ha sido un largo camino hasta acá. En verdad estoy feliz con el resultado y me encanta el deporte, pero de hecho sí es una carrera bastante exigente vivir haciendo esto", comentó para este medio.

María Belén comentó además que necesitó y recibió la ayuda de otras personas externas al Perú, o alguna de sus autoridades, para lograr senda victoria para el país andino. Remarcó que tuvo el apoyo de su familia, de algunas amigas y en especial del equipo de Holanda para su desarrollo deportista.

"El camino para llegar hasta acá ha sido bastante difícil y no he llegado acá gracias al apoyo del Perú solamente. He necesitado mucho más apoyo de mi familia, de amigas, otras competidoras desde que empecé me acogieron en los últimos tres años entrené con el equipo holandés, que en verdad les debo la vida. Si hubiera sido solo con el apoyo de Perú, no hubiera llegado tan lejos