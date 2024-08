Nicolás Pacheco y su emotiva declaración tras no ganar medalla en París 2024: "Siento mucho dolor"

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Nicolás Pacheco, tirador peruano, vivió una experiencia agridulce en la final de tiro skeet masculino. Aunque tuvo un fuerte inicio, terminó en sexta posición con 17 platos acertados de 20 posibles. Tras el evento, el atleta compartió sus reflexiones con 'Team Perú'.

Nicolás Pacheco tuvo un comienzo prometedor, logrando un puntaje perfecto en la primera etapa de la final. Su rendimiento inicial auguraba una posible medalla, mostrando su habilidad en los primeros disparos.

Sin embargo, en la tercera ronda, cometió un error inesperado en un disparo que normalmente no falla. A pesar de corregir su desempeño en la cuarta ronda con una actuación sin fallos, los errores en las rondas siguientes le impidieron mejorar su posición en la clasificación final.

Tras la competencia, Nicolás Pacheco habló con 'Team Perú' sobre su experiencia en los Juegos Olímpicos. Expresó su desilusión por no haber alcanzado el objetivo de una medalla, a pesar de su exhaustiva preparación.

El tirador también discutió cómo un error clave afectó su desempeño: "En la final empecé bien, pero un error en un plato que normalmente no fallo en la cuarta ronda me pasó factura. Pasé de estar en una clasificatoria a una eliminación.

"En la última ronda, el único que me seguía, el sueco, no me dio un chance. Por más que no hubiera fallado más, ya estaba afuera. Duele muchísimo porque me he preparado toda la vida para esto, es el sueño que siempre he tenido", añadió Pacheco, mostrando su frustración por no haber podido mantener su posición.