Barcos tras salida de Salas: ¿A mí me van a decir líder negativo? Respeten mi historia

El delantero Hernán Barcos se refirió sobre la salida de Guillermo Salas de Alianza Lima y criticó a quienes lo señalan como el culpable de la salida de 'Chicho'.

En declaraciones a la prensa, el jugador argentino reprendió a las personas que lo consideran un líder negativo en el vestuario del club de La Victoria.

"¿Por qué me culpan de la salida de 'Chicho'? ¿A mí me van a decir líder negativo? Respeten mi historia. Si yo tuviera poder para sacar un DT sería dirigente. Me quieren ensuciar. Los jugadores y los DTs se sacan solos. Los que dicen huev***, díganmelo de frente", sostuvo a su salida del EGB.

Asimismo, el goleador histórico extranjero de Alianza Lima señaló que las decisiones las toman los dirigentes y que los jugadores no tienen injerencia en ello.

Guillermo 'Chicho' Salas se pronunció sobre su salida de Alianza Lima y reveló cómo fue despedido del club blanquiazul. De acuerdo con el último entrenador de los 'íntimos', las primeras comunicaciones sobre su continuidad se dieron cuando no estaba en la capital.

"Me llamaron al mediodía, José Bellina. Yo le dije que no estaba en Lima y que regresaba en la noche. En la noche, me llamó y me dio a entender la decisión que habían tomado, de que yo ya no continúe en el club, más por el funcionamiento del equipo, con lo que no estoy de acuerdo", declaró a GolPerú.