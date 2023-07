"Lo dieron todo": Entrenador de fútbol felicita a su equipo tras perder 14-0

18/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un entrenador de fútbol se hizo viral en la famosa plataforma china de TikTok, pues subió un video en donde felicita a todos los miembros del equipo, tras haber perdido el partido 14 a 0.

Mensaje de aliento

En el material compartido por su cuenta de @futbolcongenis, se ve el preciso momento en que un entrenador, trata de dar un mensaje de aliento a cada uno de los integrantes de su equipo de fútbol, para que no se sientan mal por el acontecimiento.

El entrenador no dudó en ningún momento en destacar que ellos lo hicieron increíble y que se merecen una gran felicitación por su esfuerzo durante el partido. Asimismo, resaltó que lo importante es que se divirtieron y que dieron todo de sí en la cancha.

"Me da absolutamente igual el resultado, habéis dado un espectáculo, chicos. Os lo digo de verdad. Habéis jugado increíble todos", empieza diciendo. El entrenador elogia la actitud de los niños, que pese a estar perdiendo por goleada no han dejado de presionar, un requisito que él les pedía.

"Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Apretar, creer, presionar, jugar. Estoy súper contento chicos. Un aplauso para vosotros", concluye en el clip que alcanzó 450 mil visualizaciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron a favor del mensaje dado por el entrenador para no desanimar a sus alumnos, pero también aparecieron usuarios que señalaron que debía regañar a los niños y no felicitarlos de esa manera, "si deseaban tener mejores resultados".

"No creo nada en esto discursos", "por muy niños que sean, si han perdido 14-0 hay que corregir cosas, no reñir, pero sí corregir y no decirles que esta todo muy bien hecho", "hay veces donde un equipo simplemente es superior al otro y que no se puede hacer nada para ganar, en esos casos lo mejor que se puede hacer es animar", "espectáculo usted míster, estoy seguro de que tienes ahora un grupo de amantes del fútbol locos por jugarlo que pronto serán unos jugadores maravillosos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el breve clip generó opiniones divididas tras escuchar el mensaje que dio el entrenador a sus pequeños integrantes de su equipo de fútbol, en un intento de felicitarlos por dar lo mejor de sí y valorar el momento vivido, sin importar el resultado.