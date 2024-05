¡Tajante! La FIRME RESPUESTA DE 'Chicho' Salas sobre el posible fichaje de Christian Cueva a la UCV

30/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de la Universidad César Vallejo (UCV), Guillermo 'Chicho' Salas, dejó una firme respuesta cuando fue consultado sobre el posible fichaje de Christian Cueva al conjunto 'poeta'.

¡Contundente!

En declaraciones a la prensa, el director técnico nacional analizó la victoria de sus dirigidos ante Defensa y Justicia y se mostró entusiasmado por afrontar el Torneo Clausura con el plantel completo. También, manifestó que buscarán "un par de refuerzos" durante la para por la Copa América.

"Mucha tranquilidad para lo que se viene en el Clausura. Con todo el plantel completo, yo creo que sí. Voy a ver un par de refuerzos que se puedan concretar en el trascurso de las semanas, para que se pueda repotenciar el equipo", declaró.

Al ser consultado por 'Aladino', Salas evitó ingresar en polémicas y descartó que el exjugador de Alianza Lima sea una opción para reforzar al equipo trujillano. "No, para nada. No", sentenció. Por otro lado, negó los rumores que indicaban que Paolo Guerrero tenía chances de marcharse de la UCV a mitad de año. "Paolo tiene contrato hasta fin de año, no hay ningún problema con eso", afirmó.

¿Problemas entre ambos?

En su última entrevista para el podcast 'Enfocados', de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el volante ofensivo señaló que Salas habría solicitado un contrato de seis meses para él en Alianza. Todo esto, en medio de gestos de burla.

"Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de seis meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de seis meses porque querían probarme", comentó.

Cueva se destapó, y llegó a mencionar que encaró a 'Chicho' y a un futbolista, con quien tuvo desacuerdos fuertes. No obstante, precisó que no le desea el mal ni a Alianza ni a Guillermo, pero que si considera que tanto la institución como el técnico "no se portaron como debían".

"Había un buen grupo, con algunos compañeros tenía una buena relación, los conocía de mucho tiempo, teníamos afinidad. Sí encaré a dos: al entrenador y a un delantero. Los encaré porque había situaciones que no me gustaron y que de repente uno lo tuvo que hablar en su momento en cuatro paredes", añadió.

De esta manera, 'Chicho' Salas descartó que Christian Cueva sea un nuevo fichaje de la UCV para el Torneo Clausura y reafirmó la continuidad de Guerrero en la institución trujillana.