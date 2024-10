Bruno Pérez niega 'favores' arbitrales a Universitario en el año de su centenario: Era roja, pero no la vi

En el fútbol, los jugadores suelen ser los protagonistas, pero en ocasiones los árbitros se roban el foco de la atención por decisiones que terminan siendo claves en el resultado de un encuentro. Uno de los jueces más criticados en esta temporada ha sido Bruno Pérez, quien estuvo en el ojo de la tormenta tras una controvertida jugada en el partido entre Universitario y Melgar.

En el partido correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura, donde se enfrentó el equipo dirigido por Fabián Bustos contra los de Arequipa, el actual campeón del fútbol peruano se vio envuelto en una gran polémica arbitral.

En una reciente entrevista para el programa de streaming 'Entre Ceja y Ceja', conducido por Sebastián Del Solar, Pérez rompió el silencio y explicó por qué no tomó la decisión que muchos esperaban tras la controvertida reacción del defensor paraguayo William Riveros.

"Yo me pierdo el detalle, porque estaba de espaldas y de costado cuando él hace eso. No vi cómo me tiró el balón, solo vi el primer gesto. Cuando lo revisé en mi casa, me di cuenta que sí era roja. Riveros hizo lo mismo que Benavente, pero yo no vi ese detalle por la posición en la que me encontraba. Las personas ven por televisión la jugada y critican, pero no es justo. Evalúame si yo la vi, pero no la vi", confesó el árbitro para el medio mencionado.