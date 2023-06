Bryan Reyna y su padre fueron llevados a la comisaría por agresión a la prensa de espectáculos

23/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El jugador de Alianza Lima, Bryan Reyna, y su padre fueron llevados a la comisaría de Breña por la agresión a un equipo periodístico de Amor y Fuego. La prensa de espectáculos contó que uno de sus trabajadores tiene serias lesiones, producto de la arremetida.

Con un bate de béisbol

En un avance del programa, puede percibirse al progenitor del seleccionado nacional rompiendo lunas a un vehículo negro, mientras que algunos transeúntes miraban anonadados la acción. Por su parte, el futbolista de 24 años no interfirió en la escena, y optó por no moverse de su camioneta.

No obstante, la Policía Nacional del Perú (PNP) también intervino al seleccionado nacional que según contó, este conjunto periodístico viene acosándolo desde hace varias semanas. A detalle, dijo que antes de su viaje a Asia (Corea del Sur y Japón) ya venía siendo perseguido.

"Antes de irme yo a Corea con la selección me estuvieron acosando estuvieron debajo de mi casa", señaló el futbolista a un agente de la PNP.

Aparentemente, el padre no logró controlarse cuando percibió que la prensa de espectáculos seguía a su hijo nuevamente, por lo que atacó a dicho grupo con un bate de béisbol, en la cuadra 8 de la avenida Juan Pablo Fernandini.

Lesionados

Información de Latina, precisa que el chofer de la unidad móvil terminó con importantes lesiones tras recibir un golpe en la pierna y en el rostro. Por su parte, el reportero, que se encontraba en la parte trasera del vehículo, terminó ileso.

Cabe indicar que, la PNP dejó en libertad al hombre y el jugador de fútbol a partir de las 11:00. Hasta el momento, el seleccionado y su club, Alianza Lima, no se pronuncian respecto a lo ocurrido en Breña.

No existe pronunciamiento alguno

Al no interferir en la arremetida, el conjunto blanquiazul podría considerar que Reyna no cometió falta alguna y no sería castigado con algunas fechas de exclusión del equipo titular de Guillermo Salas, director técnico de los 'Gallos Negros'.

Como se recuerda, Reyna estuvo ligado a varios escándalos antes de su arribo a tienda 'blanquiazul'. No obstante, en los últimos meses, estuvo alejado de cualquier actividad extra futbolística, lo que propició su llegada a la 'Blanquirroja', donde viene destacando en la banda izquierda.

De esta manera, Bryan Reyna terminó en la comisaría de Breña, luego que su padre agrediera a un equipo de prensa de espectáculos ayer, en la cuadra 8 de la avenida Juan Pablo Fernandini.