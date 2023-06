Gianluca Lapadula: "Mi único objetivo es ir al próximo mundial"

Luego de la derrota ante Japón, Gianluca Lapadula se animó a hablar con la prensa y descartó cualquier tipo de discrepancia con Paolo Guerrero, asegurando que su único objetivo es ir al próximo Mundial.

En entrevista con la prensa, el delantero ítalo-peruano reveló que se sintió cómodo haciendo dupla con el máximo goleador de la selección peruana.

"Siempre dije que me llevaba bien con todos los muchachos en la selección. Fue la primera vez que jugué con Paolo (Guerrero) y la verdad me sentí muy cómodo. También en el segundo tiempo jugando de una manera diferente y me sentí bien, creo que fue la parte del partido donde me sentí más cómodo", respondió Gianluca a un medio local peruano.