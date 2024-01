Carlos Zambrano no jugará en Lanús: ¿Por qué se cayó el pase del 'Kaiser' al club argentino?

El defensa nacional, Carlos Zambrano, no jugará en Lanús pese a que Alianza Lima y el club argentino tenían un "principio de acuerdo" por el jugador de la Selección Peruana.

De acuerdo al periodista argentio, César Luis Merlo, el pase del 'Kaiser' al conjunto 'granate' se cayó, debido a que el futbolista no quiso regresar a Argentina a pesar de que el club 'blanquiazul' le daba todas las facilidades e inclusive le iba a pagar parte del salario.

En entrevista a Fútbol en América, el director técnico colombiano, Alejandro Restrepo, se refirió al caso del 'León', quien días atrás despotricó contra los actuales dirigentes de 'AL'.

A detalle, Restrepo Mazo aseguró tener respeto por el 'Kaíser', aunque dijo que su retiro del cuadro victoriano es "una decisión del club" y así ocurre en el mundo del fútbol.

El defensa nacional de 34 años arremetió contra Alianza tras su abrupta salida y apuntó que le gusta hablar "cara a cara, no dar mensajitos por televisión".

En declaraciones en el programa Futmax League, Carlos indicó que mantiene contrato con el equipo de La Victoria y manifestó que el cuadro 'íntimo' tomó la decisión de no contar con él durante el 2023 "sin ninguna excusa".

"Yo aún tengo contrato con Alianza Lima y tengo que resolver esos temas en casa. Alianza Lima tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa, no me comentaron nada. Todos los dirigentes que han llegado son nuevos, no los conozco personalmente como para encararlos. A mí me gusta hablar cara a cara, no dar mensajitos por televisión o en entrevistas. No me interesa eso, no soy como ellos", expresó.