Carlos Zambrano lamentó la salida de Jorge Fossati tras malos resultados: "A nadie le gusta"

A pesar de que aún no hay una confirmación oficial, la Federación Peruana de Fútbol decidió la salida de Jorge Fossati del cargo de entrenador de la Selección Peruana. Los malos resultados obtenidos entre Copa América y Eliminatorias obligaron al ente rector a tomar dicha decisión a falta de seis encuentros para culminar el proceso.

Como era de esperarse, esta noticia iba a generar diversas reacciones en los jugadores de la Bicolor como fue es el caso de Carlos Zambrano. El aguerrido defensor se pronunció respecto al destino del estratega charrúa y lamentó que otro técnico tenga que salir debido a la poca cantidad de puntos obtenidos en los duelos que dirigió.

El futbolista de Alianza Lima brindó declaraciones al diario El Diez donde aseguró que estas decisiones dirigenciales lo único que hacen es generar un ambiente de incomodidad al que se le suma la desazón de ubicarse en la última casilla de la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

"Es incómodo cuando pasan estas cosas, otro cambio de entrenador a nadie le gusta, son decisiones de arriba y a nosotros solo nos queda jugar. Nuestra situación no es la ideal, estamos incómodos porque peleamos últimos puestos. Creo que la última fecha doble va a definir todo", indicó.

Jorge Fossati deja último a Perú en las Eliminatorias.

Como se recuerda, Juan Reynoso también fue destituido de la Selección Peruana debido a que solo obtuvo dos puntos de 18 posibles. Por ello, el Káiser comparó la misma situación con Fossati señalando que no se le dio la confianza para seguir trabajando.

"Puedo creer muchas cosas, pero no es de ahora. Lo mismo pasó con Juan Reynoso, pasaron seis fechas y no se le dio la confianza. Ya se maneja totalmente distinto, sino hay resultados, pasan estas cosas", añadió.

Acerca del reemplazo del uruguayo, el zaguero señaló que no tienen noticia alguna de quien podría asumir el buzo de la Bicolor y que ve poco probable que sea un DT del extranjero.

"Ahora no sabemos nada del nuevo entrenador, estamos diciembre y en plenas fiestas. Hoy en día, contratar a un entrenador extranjero va a ser difícil porque solo quedan seis fechas y porque no hay muchas posibilidades como quisiéramos. La decisión que se tome al final al entrenador que venga va a ser bien recibido y lo importante es que intente sumarnos y pensar en el recambio que es fundamental. No tenemos muchos jugadores pero creo que tenemos que empezar a arriesgar mucho más", finalizó.