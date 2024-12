Juan Reynoso asegura que volvería a dejar Alianza Lima por Universitario: "La gente no lo entiende"

El exentrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, aseguró que volvería a dejar Alianza Lima por Universitario de Deportes porque ante todo "uno es profesional".

En entrevista en el podcast mexicano 'Hi! Sports', el técnico nacional contó que dejó el club 'blanquiazul' a los 23 años por "supervivencia" y criticó a los hinchas que lo califican como "traidor" o "mercenario".

"Cuando me fui, a los 23 años, me fui por una situación personal, fue por supervivencia, pero la gente no lo entiende hasta ahora. Me dicen traidor y mercenario. Barbaridad y media. Hoy si retrocedo en el tiempo, lo volvería a hacer porque uno antes que todo es profesional, y terminas decidiendo más por supervivencia que por romanticismo", declaró.