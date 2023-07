Carlos Zambrano muestra su apoyo a Cueva tras indisciplina: "Así se equivoque mil veces, voy a estar allí para él"

El popular 'Kayser', Carlos Zambrano, puso el pecho por su amigo Christian Cueva, quien hace poco protagonizó un acto de indisciplina con Alianza Lima, cuando faltó a los entrenamientos por pasarse de copas un día antes y que casi lo lleva a ser separado del club blanquiazul. Ante esto, Zambrano le expresó su solidaridad.

El futbolista peruano se presentó en el programa "Mande quien mande", donde expresó que considera a Cueva como alguien de su familia y que siempre lo apoyará pese a sus errores.

Asimismo, recordó que él también se ha visto en vuelto en algunas polémicas debido a sus errores en el pasado, motivo por el cual no podría juzgar al popular 'Aladino'.

"Uno a veces comete un error, automáticamente te bajoneas un poco. Me ha pasado a mi, he tenido mil errores y no me siento orgulloso de eso. Así se equivoque mil veces más, yo voy a estar allí para él", agregó.