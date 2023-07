¡Increíble! Mujer genera polémica por 'tatuar' a su hija de 3 años

07/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El video compartido en la plataforma de TikTok, por la usuaria @zeal_tattoos, causó gran revuelo por los diseños que utiliza para tatuar a su pequeña hija de 3 años.

Tatúa a su hija de 3 años

En el material audiovisual de 48 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una niña espera pacientemente a que su madre inicie con su tatuaje de dinosaurios y unicornios.

La joven Kaylee Thomas, comparte en sus redes sociales distintos videos donde demuestra su talento para los tatuajes, y cómo los pone a su pequeña niña, causando la indignación de otros padres de familia.

Ante las constantes críticas y ataques, Kayle salió en otro clip tratando de explicar que la tinta que usa en la menor es falsa, la cual no se adhiere a su cuerpo permanentemente.

Sin embargo, aseguró que a pesar de todos los mensajes, ella "no se arrepiente de lo hecho con su hija, ya que gracias a su trabajo puede solventar sus gastos económicos.

"Entiendo de dónde viene la gente cuando cree genuinamente en el video. Sus opiniones son válidas. Simplemente no lo investigan de verdad para saber que no es real antes de comentar", señaló la joven madre.

Agradecida con su trabajo

Kaylee manifestó que sus singulares dibujos para tatuar la ha ayudado mucho a su negocio en cuanto a conseguir clientes.

"Me encanta mi trabajo y me encanta poder crear contenido que atraiga a la gente y espero poder seguir haciéndolo con este repentino estallido de atención. Sigo recibiendo mensajes de texto en mi Instagram y número de teléfono, que casi todos comienzan con '¡Oye, acabo de ver tus videos en TikTok y me encanta tu trabajo!'", manifestó emocionada por quienes la apoyan y entienden que el tatuaje de su menor hija es con tinta falsa.

Reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que quedaron admiradas con su trabajo en los diseños, pero otros internautas criticaron la forma en que expone a su hija ante las cámaras y a la tinta, señalando que podría causar daño a su piel.

"Desearía que fueras mi mamá. He estado queriendo un tatuaje por un tiempo y acabo de cumplir 16 este mes", "hiciste que pareciera real", "estoy tan confundida, pero tan asombrada al mismo tiempo", "espero sea falso", "cuidado con su piel, tinta falsa o no puede dañarla", "me asusté por un segundo", "la niña se le ve muy tranquila", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así, como el clip generó opiniones divididas a pesar de que Kaylee Thomas manifestó que usó tinta falsa para tatuar a su pequeña niña de 3 años.