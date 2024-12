Carlos Zambrano se queda en Alianza Lima: ¿Por cuántos años renovó su contrato'?

Alianza Lima oficializó este sábado 07 de diciembre la renovación de Carlos Zambrano, quien buscará su primer título con el cuadro 'blanquiazul'.

En conferencia de prensa, el nuevo director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, indicó que el 'Kaiser' renovó por dos temporadas con el equipo 'íntimo', por lo que permanecerá en La Victoria hasta el 2026.

En este 2024, el central jugó un total de 30 partidos en la Liga 1 y, entre sus estadísticas más resaltantes, se incluyen tres goles, un promedio de 4.1 recuperaciones por partido, 2.8 despejes por encuentro, 1.1 intercepciones por partido y una precisión del 85% en sus pases.

Cabe mencionar que el miércoles 11 de diciembre, Alianza Lima dará inicio a sus entrenamientos de cara a la temporada 2025 en el Club Esther Grande de Bentín (EGB).

Previamente, el club 'blanquiazul' informó sobre la llegada de Néstor Gorosito como nuevo entrenador por la temporada 2025, ello a pesar de las críticas de los hinchas.

Mediante sus redes sociales, el elenco victoriano le dio la bienvenida al técnico de 60 años con un escueto mensaje: "Bienvenido al equipo del pueblo, profesor Gorosito. Con todo al 2025", escribieron.

"Hay interés, campañas de empresarios y periodistas que le tiran unos mangos (dinero) y hablan boludeces. Hay un montón de cosas que no entro, no le doy bola a las redes, si me critican por ahí, conmigo están muertos, a veces nomás me da ganas de tirar alguito por Twitter, después no le doy bola", mencionó.