Carlos Zambrano responde a Sebastián Britos: "Que no sea falso, ese día me acerqué a pedirle disculpas"

15/12/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, respondió fuertemente a Sebastián Britos y dejó en claro su descontento por las declaraciones del arquero de Universitario de Deportes.

Carlos Zambrano arremete contra Sebastián Britos

En entrevista con L1 Max, el 'Kaiser' arremetió contra el guardameta 'crema' y le pidió que no sea "falso". También, contó que el día del clásico recorrió casi toda la cancha para disculparse con el uruguayo y negó que hubieran sido motivadas por la presencia de las cámaras.

"Él habla lo que quiere, que no sea falso, que diga lo que me dijo. Ese día yo a había perdido el clásico y estaba devastado, y me acerqué a pedirle disculpas. Yo me recorrí casi todo el campo para pedirle disculpas y me respondió que lo estaba haciendo porque estaban las cámaras. Le pedí las disculpas porque lo sentía, incluso Aldito (Corzo), quien estaba a un lado, me dijo 'tranquilo hermano', y me fui", declaró.

Asimismo, Zambrano también se pronunció sobre el impacto de la jugada en sí y rechazó cualquier intención de lesionar a Sebastián Britos.

"Toda la gente que me conoce sabe que soy directo y frontal, sin embargo él también dice que no es la primera vez, como si lesionara a mucha gente. Yo fui fuerte a la jugada, tal vez fui muy vehemente, pero no con mala intención, por eso reconocí mi error y le pedí disculpas. Si no me hubiera importado, ni si quiera me acercaba", agregó.

¿Carlos Zambrano pudo llegar a Universitario?

Por otro lado, el jugador de la Selección Peruana aseguró que su prioridad siempre fue renovar con Alianza Lima, sin embargo, no descartaba otras opciones si no se cumplían sus expectativas económicas.

"Mi prioridad siempre fue Alianza, pero qué hubiera pasado si Alianza no me quería o no llegaba a las cifras que yo deseaba, yo hubiera tenido que apuntar a otros horizontes y pocos clubes en la Liga peruana pueden llegar a lo que uno quiere (...) Veía que las negociaciones estaban lentas, pero al final se dio y estoy contento de continuar en Alianza", expresó.

Como se recuerda, el nuevo director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, indicó que el 'Kaiser' renovó por dos temporadas con el equipo 'íntimo', por lo que permanecerá en La Victoria hasta el 2026.

De esta manera, Carlos Zambrano calificó a Sebastián Britos como "falso", ello luego de que arquero de la 'U' cuestionara la sinceridad del defensa de Alianza Lima.