Carlos Zambrano reveló que un referente de Sporting Cristal sería hincha de Alianza Lima

Carlos Zambrano volvió a causar revuelo en redes sociales tras las declaraciones que entregó en su ultima entrevista a ESPN. Allí, el popular 'Kaiser' se pronunció sobre su situación actual en Alianza Lima y reveló que un referente de Sporting Cristal sería hincha del equipo blanquiazul y le habría confesado su deseo de jugar en Matute algún día.

Además, el exdefensor de Boca Junior fue consultado por su relación con su excompañero de equipo y referente de Sporting Cristal, Luis Advíncula. Al respecto, el central de la Selección Peruana de Fútbol indicó que son grandes amigos y que le gustaría a volver a jugar con él. De hecho, confesó que al marcador derecho de Perú desearía que esto ocurra en Alianza Lima, equipo del que presuntamente sería hincha.

"Él es hincha aliancista. No sé si lo habrá dicho, pero cuando hablo con él, me extraña, se hace el fuerte, pero me extraña y le gustaría venir en algún momento. A mí me encantaría tenerlo como marcador derecho, es tremendo jugador, jugador de selección con el cual nos entendemos bastante bien", confesó el central peruano.