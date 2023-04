"No me gusta que hablen de nuestro equipo": Horacio Calcaterra responde a Hernán Barcos tras controversia por localía de Sport Boys

¡Duro y conciso! Horacio Calcaterra respondió a las declaraciones del atacante de Alianza Lima, Hernán Barcos, que mostró su sorpresa ante la posibilidad que Sport Boys juegue de local en el Estadio Monumental frente a Universitario de Deportes. El volante 'crema' apuntó que le incomoda que un tercero como el 'Pirata' se refiera a la 'U'.

En ese sentido, el exvolante de la Selección Peruana de Fútbol, recordó que los jugadores 'merengues' no opinan sobre lo que ocurre en otros equipos de la Liga 1. Además, puntualizó que la decisión de la institución chalaca no depende de ningún jugador o miembro del equipo técnico.

"No me gusta que hablen de nuestro equipo porque nosotros no hablamos de ellos. Eso (la decisión de jugar contra Sport Boys en el Monumental) no depende de nosotros",