Futbolista de Sporting Cristal alude a que perdieron contra Universitario por no calentar bien

Sporting Cristal perdió contra Universitario de Deportes el último lunes 24 de abril en el Monumental de Ate. El resultado fue 2 a 0 a favor del equipo de Jorge Fossati y complicó las aspiraciones del cuadro celeste en su objetivo de hacerse del torneo apertura de la Liga 1.

El marcador final molestó mucho a los hinchas del equipo bajopontino por el trámite del partido, donde se vio a un Sporting Cristal que casi no generó peligro en el arco de José Carvallo. Al respecto, un futbolista de Tiago Nunes fue consultado sobre las razones de la presentación del club del Rímac y aludió a que cayeron derrotados porque no calentaron bien antes del pitido inicial.

Por no calentar

Fue el joven mediocampista Jesús Castillo quien indicó que una de las razones por las que Sporting Cristal no pudo jugar bien fue por no calentar adecuadamente para el partido ante la 'U'. En esa misma línea, el volante rimense indicó que los jugadores no contaban con tener tan poco tiempo para hacer los ejercicios preparativos en la noche de ayer.

¡BRINDÓ SUS RAZONES! Jesús Castillo 🔥🇵🇪, volante de @ClubSCristal 🔵: "No sé si calentamos bien o no, es algo que no lo esperábamos". #TorneoAperturaXGOLPERU pic.twitter.com/v66lT1ETwz — GOLPERU (@GOLPERUoficial) April 25, 2023

"Yo creo que sí, es algo que no estaba esperado. Cuando sales del hotel, esperas hacer todo como normalmente lo vienes haciendo, llegar al camerino, estar tranquilo, prepararte, no estar apurado en un calentamiento que no lo hicimos como normalmente lo hacemos, Yo creo que entre de todo, puede verse dentro del campo", dijo Jesús Castillo.

Habían llegado tarde

Como se recuerda, el tiempo de preparación previo al encuentro contra Universitario de Deportes se redujo porque Sporting Cristal llegó tarde al Estadio Monumental debido al tráfico de la avenida Javier Prado. Incluso, el inicio de duelo llegó a ser retrasado quince minutos, ya que el plantel celeste arribó al recinto deportivo a las 08:06 de la noche, cuando faltaba menos de media hora para el comienzo del partido.

Complicado panorama para los celestes

La derrota ante la 'U' complica aún más la situación que vienen atravesando los dirigidos por Tiago Nunes, pues no ganan desde hace 5 partidos, ocupan el último lugar de su grupo en la Copa Libertadores y cayeron a la sexta casilla de la Liga 1. De hecho, la última victoria de SC data del 25 de marzo ante Cantolao.

De esta manera, el mediocampista Jesús Castillo indicó a que una de las razones por las que Sporting Cristal sumó su quinto partido consecutivo sin ganar fue la falta de tiempo para calentar antes del partido ante Universitario de Deportes.