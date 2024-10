"Carrillo, Cueva y Guerrero ya no están": Solano PREOCUPADO por recambio generacional de Perú

07/10/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Nolberto Solano, exfutbolista de la Selección Peruana, manifestó su preocupación por la situación actual del equipo nacional en un diálogo con Exitosa. A medida que se acerca el encuentro decisivo con Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, la 'Bicolor' enfrenta un difícil panorama debido al recambio generacional que se está produciendo.

No aparecen futbolistas

En conversación con Exitosa, el exmediocampista señaló que la situación del recambio generacional es compleja y no se soluciona simplemente con la incorporación de jugadores jóvenes. Asimismo, Solano explicó que los nuevos talentos, como Grimaldo y Reyna, están en proceso de adaptación y necesitan tiempo para adquirir la experiencia necesaria en competencias importantes.

"Estos tres o cuatro cracks que teníamos en algún momento como Carillo, Cueva, Yotún y Paolo en una buena edad, a Paolo lo agarramos en una buena etapa. Estos jugadores ya no están y eso es un poco de lo que ahora se está sintiendo en la Selección (...) ¿Cómo haces un recambio, como haces si no aparecen futbolistas?, si no te aparecen los futbolistas, esto no es cuestión de decir mañana, los volvemos a meter a la guillotina", declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, destacó que es fundamental permitir que estos futbolistas ganen experiencia en situaciones de alta presión, como los partidos clasificatorios, en lugar de juzgarlos prematuramente por los resultados inmediatos.

Resaltó las buenas intenciones de Fossati

Asimismo, Solano también destacó el trabajo del extécnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, quien ha intentado mantener la competitividad del equipo y evitar los errores del pasado, como las goleadas sufridas en otras etapas.

"Yo creería que el profe Fossati ha querido que Perú se presente de la mejor manera, no haga papelones, que Perú no caiga quizá como lo que nos pasaba en épocas anteriores, que no sufra goleadas o cosas así. Entonces, parece que ha tratado que este grupo con la experiencia que ha quedado, hay una buena base, tratar de que el equipo compita, porque es una selección", enfatizó.

Con el próximo y decisivo encuentro contra Uruguay a la vista, la incertidumbre sobre los próximos valores del fútbol peruano se intensifica. Cabe recordar que en el último enfrentamiento entre Perú y Uruguay en las Eliminatorias, realizado el 28 de marzo de 2017, la 'Bicolor' se impuso por 2-1 en el Estadio Nacional de Lima. Los goles lo marcaron Edison Flores y Paolo Guerrero.

De esta forma, Nolberto Solano manifestó su preocupación por la situación actual de 'La Bicolor'. Asimismo, aseveró que el recambio generacional no se puede dar de la noche a la mañana y que no se puede realizar uno si no aparecen futbolistas.