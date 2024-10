Selección Peruana: Guerrero revela por qué no fue convocado a los próximos partidos de la 'Blanquirroja'

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, reveló por qué no fue convocado por Jorge Fossati a la Selección Peruana para los partidos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias 2026.

En entrevista en el programa de YouTube 'Diego y Talía', el 'Depredador' indicó que que no se siente bien físicamente, por lo que conversó con el entrenador uruguayo, y no fue tomado en cuenta para esta fecha doble.

"La Selección siempre va a ser una posibilidad para mí, siempre voy a trabajar con base a eso. Todo jugador quiere estar en la selección. Creo que el buen desempeño trae el llamado a la Selección. Hoy por hoy, no me siento bien físicamente. Como conversé con el 'profe', espero estar bien en las próximas semanas y poder sentirme bien dentro del campo", mencionó.

Asimismo, el atacante nacional admitió que la costado los últimos partidos que ha jugado con Alianza Lima y espera volver a su mejor forma en las próximas semanas.

"Me enorgullece estar en la Selección, pero soy consciente que tengo que mejorar la parte física, me ha estado costando estos últimos partidos que he jugado. Quiero estar mejor y, como lo hablé con el 'profe' y súper me entendió, que me ponga bien físicamente", agregó.