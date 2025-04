Universitario pierde a un jugador clave a último minuto antes del duelo contra Cusco FC: "Casi seguro"

30/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A pesar del buen resultado contra UTC de Cajamarca, se presentó un inconveniente en Universitario de Deportes: una baja significativa para el debut de Jorge Fossati como visitante en un estadio de altura, un terreno que, en su primera etapa, no siempre le dio buenos frutos.

¿Quién es la baja de la 'U' para el próximo partido?

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter) que Gustavo Peralta dio a conocer lo sucedido con este futbolista: " Casi seguro que Horacio Calcaterra no llega al partido ante Cusco FC este sábado. Hay mucho dolor en el talón de Aquiles y parece ser una tendinitis. Se apunta a que desinflame y pueda estar ante IDV por la Copa Libertadores".

El cuerpo técnico de Jorge Fossati parece estar tomando la mejor decisión en este caso. El dolor en el talón de Aquiles, que afecta al tendón, puede tener varias causas, tales como tendinitis, una rotura parcial o total del tendón, o problemas como la bursitis retrocalcánea. Es crucial actuar rápido.

Los síntomas que Horacio Calcaterra podría estar experimentando en este momento incluyen dolor y rigidez en el talón o en el tendón, sobre todo al levantarse por la mañana o después de una actividad continua.

Además, podría tener dificultades para caminar o apoyar el pie, con posibles hinchazón o sensibilidad en la zona. Por esta razón, se le considera baja confirmada en Universitario de Deportes.

No olvidemos que Horacio Calcaterra no es el único que está fuera. En Universitario de Deportes también se encuentran ausentes Martín Pérez Guedes y Aldo Corzo por lesiones, mientras que Rodrigo Ureña aún no ha recuperado el 100% de su ritmo.

¿Qué día se juega el Universitario vs. Cusco FC?

Universitario de Deportes se enfrentará a Cusco FC este sábado 3 de mayo de 2025 a las 18:30 (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, como parte de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1.

El partido entre Universitario de Deportes y Cusco FC será transmitido en Perú en Liga 1 MAX mediante DirecTV, Claro TV, Best Cable y también por streaming en Liga 1 Play y DGO (DirecTV GO).

Universitario de Deportes pierde a una pieza clave de su alineación a pocos días de su partido contra Cusco FC: Horacio Calcaterra. Esta baja representa un obstáculo para el equipo crema, que necesitará reajustarse rápidamente para mantener su nivel y buscar el triunfo.