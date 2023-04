Christian Cueva se defiende de críticas tras su desempeño en Copa Libertadores: ¿Qué dijo?

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El volante de la Selección Peruana de Fútbol, Christian Cueva, arribó a Alianza Lima como 'fichaje bomba'. Por ello, la prensa especializada y los hinchas de la 'Blanquiazul' exigen el mayor rendimiento a 'Aladino'. Sin embargo, en el debut de los 'Grones', el ex-Sao Paulo terminó deslucido ante la defensa del Atlético Paranaense.

En ese sentido, el 'Diez de la Blanquirroja' opinó sobre su desempeño ante el subcampeón de la 'Copa' y el de los 'Gallos Negros' en términos generales. A detalle, el deportista aseguró que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias.

"Nos pusimos a la altura como tiene que estar Alianza", declaró 'Aladino' a un medio local.

"Corregiremos algunas cosas"

El integrante del 'Equipo de todos' avizora un buen futuro de Alianza Lima en el máximo certamen sudamericano. Al respecto, Cueva aseguró que el cuadro victoriano mejorará progresivamente con el transcurrir de los partidos.

Por otra parte, el nacido en Trujillo apuntó que la plantilla aliancista trabajará para conseguir los resultados con "humildad". Asimismo, puntualizó que un juego no puede "definir" su desempeño con la casaquilla blanquiazul.

"Después cosas por corregir que las haremos. El grupo, entre todo, siempre va a mantener la humildad y las ganas que tenemos para afrontar esta Copa. Poco a poco voy a ir generando asociaciones con los compañeros. En un partido no puedo definirme", añadió en su intervención.

Dos caras de una misma moneda

En el primer tiempo, el equipo de Guillermo Salas fue dominado por el subcampeón de la 'Copa'. Ángelo Campos estuvo pletórico durante los primeros 45 minutos y evitó que los 'Rojinegros' se adelantaran en el marcador.

Para el segundo periodo, los 'Grones' salieron revolucionados. Guillermo Salas tocó las fibras más sensibles de los jugadores e hizo los cambios necesarios para que los 'Gallos Negros' se acerquen al arco de Bento.

Las grandes incógnitas

No dieron la talla. Las grandes figuras del ataque de Alianza Lima no dieron la talla durante los minutos que permanecieron en el campo. Específicamente, Christian Cueva, Gabriel Costa y Bryan Reyna estuvieron torpes con el balón, y no generaron ocasiones para el ariete colombiano, Pablo Sabbag.

Próximo juego de Alianza Lima

El próximo juego de Alianza Lima será contra Libertad de Paraguay en tierras 'guaraníes'. Los 'Grones' se medirán a este rival el siguiente 20 de mayo, tras un pequeño cese de la competición internacional.

Los 'Blanquiazules' deberán vencer en el estadio Tigo La Huerta para romper la racha de 30 juegos sin ganar en el máximo certamen sudamericano.